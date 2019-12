Holland Casino brengt jonge bezoekers met shuttlebus naar Haagse binnenstad

Auto ontploft door vuurwerk­bom in Den Haag, brokstuk­ken hangen in de boom

13:32 Een geparkeerde auto is vannacht volledig verwoest door een explosie op de Laan van Poot in Den Haag. De politie vermoedt dat het om een vuurwerkbom gaat die onder het voertuig is gelegd en tot ontploffing is gebracht.