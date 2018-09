Hollandse 'Julio Iglesias' wil Spanje veroveren

Na Glennis Grace in Amerika doet de Rijswijkse zanger William Janz in Spanje een poging om tot een ster uit te groeien. Vandaag vliegt de 44-jarige zingende onderwijzer naar Barcelona voor de kwartfinale van de Spaanse evenknie Got Talent España. Janz hoefde niet eens de voorronden van het programma te doorlopen, de filmpjes op YouTube van zijn Julio Iglesias-vertolkingen waren voor de jury voldoende hem een startbewijs te geven. Met het nummer Quijote - Don Quichot - hoopt Janz de Spaanse harten te veroveren.



,,Ik heb nog geen idee wat mij in Barcelona te wachten staat'', zegt William Janz. ,,Ik word in Teatre Victoria verwacht waar 's middags de opnamen zijn van de kwartfinale. Pas later hoor ik wanneer het op televisie komt en of ik door mag. Mijn agenda voor de komende weken is dus ongewis. Althans dat hoop ik.''