Hollandse parels uit Engelse landhuizen

Ruim 13.500 kunstwerken telt de collectie van de National Trust in Groot-Brittannië. Ze hangen verspreid over meer dan 200 landhuizen in Engeland, Noord-Ierland en Wales. ,,Te veel om in een mensenleven te bezoeken'', zegt Quentin Buvelot, conservator van het Mauritshuis.



Tijdens een summerschool in het Verenigd Koninkrijk enkele jaren geleden bezocht hij zelf 30 van die adellijke huizen en raakte overdonderd. Niet alleen door de schoonheid van de huizen en de landgoederen, maar vooral door de culturele rijkdom en het aandeel Hollandse meesters dat zich onder de schilderijen bevond. Een idee was geboren.