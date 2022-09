Hommerson-tunnel dreigt zeker drie keer zo duur te worden: ‘Dertig miljoen? Dat moeten we maar niet doen’

Marokkaan­se diva zat jarenlang ondergedo­ken, maar is nu razend populair met controver­siële nummers

Ze is de Marokkaanse stem van feminisme: Najat Aâtabou. Met haar opzwepende meezingers werd ze uitgeroepen tot ambassadrice van Marokkaanse ‘chansons’ door de koning van Marokko. Vrijdagavond speelt de diva in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. ,,Zij is mijn jeugd, mijn icoon.”

9 september