Homoseksueel Arthur (61) vluchtte van Zeeland naar Den Haag: ‘Maar hier óók ontzettend orthodox’

Na twee maanden vluchtelin­gen in huis vraagt dochter: ‘Kunnen we niet eens met zijn vijfjes eten?’

Zielig doen wil hij niet, Roeland wist dat het in huis nemen van Oekraïners offers zou vragen van zijn gezin. ,,En dat is prima. Maar de totale onzekerheid over hoe nu verder? Dat begint te wringen.”

12 mei