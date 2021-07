Hond bekneld in lift in Leidschendamse flat: ‘Duizend engeltjes op zijn schouder als hij dit overleeft!’

In Leidschendam is een hond vast komen te zitten in de lift van een flatgebouw. Hulpdiensten moesten snel ter plaatsen komen om de viervoeter te redden. ,,Hij heeft duizend engeltjes op zijn schouder als hij dit overleeft!”

De hulpdiensten kregen even voor 11.00 uur op donderdagochtend een melding dat er twee honden bekneld zouden zitten in de lift van een flatgebouw aan de Spechtlaan in Leidschendam. Politie en brandweer kwamen snel ter plaatse, net als de dierenambulance Wassenaar.

Quote De hond was vast komen te zitten en hing aan zijn voorpoten woordvoerder van de dierenambulance

,,Eenmaal aangekomen blijkt dat er met één hond niks aan de hand was, maar de andere hond was vast komen te zitten en hing aan zijn voorpoten”, zo laat een woordvoerder van de dierenambulance weten. ,,Hoe dit precies kon gebeuren weten we nu nog niet, maar de lift was in elk geval een aantal verdiepingen gezakt, waardoor deze hond het niet makkelijk had.”

Goede hoop

Vrij snel werd de hond uit de benarde positie bevrijd. ,,Hij kon niet meer op zijn voorpoten staan, wat heel logisch is als je ruim veertig minuten vast hebt gezeten.” Onder politiebegeleiding is de hond naar het ziekenhuis overgebracht, waar foto’s van het beestje worden gemaakt en hij verder zal worden onderzocht. ,,Als hij dit overleeft, en we hebben goede hoop, dan heeft hij duizend engeltjes op zijn schouder.”

