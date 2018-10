Hond bijt 5-jarig meisje in Haagse Bos

De ouders van het jonge meisje zijn direct met haar naar de spoedeisende hulp gegaan. Onbekend is welke verwondingen zij heeft opgelopen.



De hond werd uitgelaten door drie jongeren. De politie is op zoek naar getuigen van het incident en wil in contact komen met mensen die weten wie die jongeren zijn en wie de eigenaar van de hond is.



