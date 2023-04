Hond bijt tijdens uitlaten kat dood

Gevolgen losgebro­ken aanhanger hadden veel erger kunnen zijn, bestuurder blijkt geen rijbewijs te hebben

De oprit van het Prinses Máximaplein in Zoetermeer is woensdag een tijd lang gesloten geweest, omdat een aanhanger van een vrachtwagen was losgebroken aan de Australiëweg. Politie Basisteam Zoetermeer werd gealarmeerd over het vooral, dat veel slechter af had kunnen lopen, melden zij op Facebook.