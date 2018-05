Hond die in bloedhete bestelbus werd achtergelaten, overleden

Dat laat de politie vandaag weten. De hond werd gisteren aangetroffen in een bestelbus in de Molenstraat. ,,Na de ontdekking was de situatie zorgwekkend met betrekking tot de gezondheid van de hond'', schreef de politie gisteren. Vandaag hebben de agenten van de dierenarts gehoord dat de hond het niet heeft overleefd en dat hij moest worden ingeslapen. ,,Er zijn veel complicaties ontstaan. Rust zacht lieve viervoeter.''



De politie heeft een verdachte aangehouden. ,,De verdachte betreft niet de eigenaar. De zorg was overgedragen aan een derde.''



De politie had gisteren de handen vol aan het redden van oververhitte honden. Nog vier andere viervoeters moest die redden in de binnenstad. Die hebben het wel overleefd.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!