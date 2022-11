Hond die zonder begeleiding over strand dwaalde weer terug bij baasje

Een wandelaar die het dier zag schakelde de dierenambulance in. ‘De hond was wat onrustig en miste duidelijk zijn baasje’, meldt de Dierenambulance Den Haag. ‘Onderweg naar het hospitaal maakten we wat foto’s en omschrijvingen van de hond, maar toen we bijna bij het hospitaal waren, kregen we een belletje van de eigenaresse. De mevrouw liep op het strand met haar twee honden en was er plots één kwijt.’



De ambulance keerde om en op het strand werden hond en baasje weer met elkaar herenigd. ‘De andere hond had zijn maatje ook gemist. Hij sprong gelijk bij zijn vriend in de ambulance.’