Hond houden duurst in Den Haag, terwijl het dier in Rijswijk en Delft gratis is

van wieg tot graf René was een vormgever en zette zich met hart en ziel in voor de stad en zijn onderne­mers

René van Dijk-Eijkelhof (18 januari 1972 – 1 februari 2023) werd in 2020 gekozen tot Delftenaar van het jaar. Best een prestatie voor een jongen uit Zoetermeer, vond René die de uitverkiezing echter dubbel en dwars verdiende. Als ondernemer en als Delftenaar had hij zich, in een lastige tijd, met hart en ziel voor de stad ingezet.