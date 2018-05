Hond in volle zon en zonder water op balkon achter gelaten

De politie vond de hond op een balkon in de volle zon tussen de eigen uitwerpselen. Nergens was er een plekje voor het beest om af te koelen of even in de schaduw te liggen. Daarbovenop had de hond ook geen water. Het was een situatie waardoor het dier door uitdroging zou kunnen sterven. Daarom regelden de agenten dat ze zo snel mogelijk een machtiging kregen om het huis binnen te gaan. Ze bleven wachten tot de dierenambulance en het Team Surveillance Honden ook ter plaatse waren, omdat ze informatie kregen dat er binnen nog meer honden zouden zijn. Eén van de honden zou agressief zijn en binnen haar puppy's als een leeuwin verdedigen. Eenmaal binnen werden beide honden en puppy's gevangen en uit hun erbarmelijke toestanden gered. De dieren zaten in een kamer waar uitwerpselen van hen lagen. 'De eigenaren wacht een heftig proces-verbaal', aldus de politie.

Waarschuwing

Eerder deze week hadden agenten ook al de handen vol aan het redden van oververhitte honden. Zo werden vijf viervoeters maandag uit snikhete auto's gered. Een dierenarts heeft één van de honden gisteren laten inslapen.



Volgens de Haagse dierenagent Erik Smit is het 'een heel groot terugkerend probleem' in warme periodes. ,,We waarschuwen mensen er continu voor, maar op een of andere manier lijkt het moeilijk aan het verstand te brengen.''



Hondeneigenaren denken bijvoorbeeld snel even een boodschapje te kunnen doen en hun dier even in de auto achter te laten. ,,Maar honden kunnen binnen tien minuten al uitgedroogd zijn. Ze zweten alleen via hun tong en voetzolen, dus het kan echt heel snel gaan. Zeker als ze in een auto achtergelaten worden. Zo'n voertuig kan ook binnen een paar minuten een bakoven zijn.''



