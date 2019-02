Hond moet kinderen over voorleesangst helpen

Raadslid Damiën Zeller ziet dat de inzet van de speciale honden elders in het land werkt. ,,Een voorleeshond kan kinderen over de drempel helpen en hierdoor op jonge leeftijd hun leesvaardigheid vergroten’’, zegt hij.



In Nijmegen, maar ook in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek draait al enige tijd een vergelijkbaar project. Kinderen lezen daar voor aan voorleeshond Freddie en hebben daar baat bij.



Scholieren met dyslexie die een hekel hadden aan voorlezen, verheugen zich nu op het voorlezen aan ‘hun’ favoriete hond Freddie. Kinderen die lezen moeilijk vonden en daarom weerzin kregen of zich schaamden voor gestuntel, hervonden het plezier in lezen door het geduldige dier. Een hond oordeelt of veroordeelt immers niet.