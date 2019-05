Hond trekt zich terug uit de stad

Binnen&buiten Wonen en werken onder één dak, met in het kantoor een pooltafel

8:50 Kim van Boven en Daan Bregman verkopen hun geschakelde villa aan het Flessegroen in Zoetermeer. Het perfecte pand om wonen en werken te combineren. Maar niet meer voor Kim en haar man. Deze week in de rubriek Binnen&Buiten nemen we de Zoetermeerse woning onder de loep.