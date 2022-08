Hond van balkon gered in Schilderswijk: zat uren in de brandende zon

Studenten moeten nog wachten op energietoe­slag: ‘We gaan praten met het Rijk’

Studenten in Den Haag zullen voorlopig nog even moeten wachten op de energietoeslag van het Rijk en de gemeente. De rechter oordeelde onlangs dat deze groep ook recht heeft op financiële hulp van de overheid vanwege de gestegen energieprijzen. Maar volgens Den Haag is er alleen geld ontvangen voor mensen met een laag inkomen. De gemeente gaat in gesprek met het Rijk.

9 augustus