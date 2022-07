Hond van verdachte valt arrestatieteam aan en Ilona wil tijdens vakantie zo snel mogelijk weer naar huis

Hond van verdachte valt arrestatieteam aan en wordt getaserd in Den Haag

De hond van een 37-jarige Hagenaar heeft gisteravond leden van het Aanhoudings- en Ondersteuningsteam (AOT) aangevallen. ‘Een lid van het team zag zich daarop genoodzaakt om de hond te taseren’, meldt de politie.

Is golfen decadent in drukke regio’s?

Golfbanen nemen extreem veel ruimte in. Zoveel zelfs dat je de woningnood kunt oplossen als je de terreinen bebouwt met huizen. ,,In een land waar je elke vierkante meter drie keer om moet draaien, is dit volstrekt belachelijk’’, zegt duurzaamheidswetenschapper Ronald Rovers. ,,Decadent zelfs.”

Gedenkplek voor omgekomen Sophie (19) volledig weggegooid

De spontane gedenkplek voor de vorige maand overleden Sophie (19) is geruimd. De gemeente Den Haag heeft de bloemen, foto’s, kaarsjes en persoonlijke kaartjes weggegooid. Tot verdriet van moeder Jacqueline. ‘Dit kan toch écht niet?’

Insaf (18) leerde in zes maanden Nederlands door werk bij Albert Heijn

Ze leerde op haar vijftiende binnen zes maanden Nederlands door bij de Albert Heijn te gaan werken als vakkenvuller. Drie jaar later is Insaf El Assouad (18) jonge stadsdichter van Den Haag en droeg ze al eigen werk voor op Bevrijdingsdag én Dodenherdenking.

De patserbakken van Antoon zijn ‘milieutechnisch de beste auto die je kan rijden’

Ze zijn waanzinnig groot en opzichtig, alleen al daarom geliefd of gehaat. Antoon van Leersum verkoopt Amerikaanse RAM-pickups en volgens hem zijn dit geen benzineslurpers, maar milieutechnisch juist de gunstigste auto’s die je maar kan vinden. Alleen blijft parkeren een dingetje. ,,Daar kan ik ook niets aan doen natuurlijk. Ze moeten maar grotere vakken maken.”

Moeder ziet haar kind in wagentje het water inrollen en springt er achteraan

Een moeder had woensdagmorgen de schrik van haar leven toen zij haar kind, zittend in een kinderwagen, het water in zag rollen. Dit gebeurde ter hoogte van de Wagenbrug aan de Bierkade in Den Haag.

Verkeersruzie eindigt in vechtpartij met meer dan tien personen

Een aanrijding in het Brabantse Oosterhout is zaterdagnacht helemaal uit de hand gelopen. Er ontstond een verkeersruzie die uitmondde in een vechtpartij, waar volgens de politie meer dan tien personen bij waren betrokken. Een 28-jarige vrouw raakte gewond nadat ze door een andere vrouw met glas in haar gezicht werd geslagen. Een rijbewijsloze bestuurder uit Delft weigerde een blaastest en is ook aangehouden.

Ruim honderd bewoners van verzorgingshuis moeten ineens weg

De ruim honderd bewoners van verzorgingshuis Wijndaelercentrum in Den Haag kregen deze week een pijnlijke boodschap. Tussen januari en mei volgend jaar moeten ze allemaal verhuizen. Tot grote schrik van ook hun mantelzorgers: ,,Ik vrees dat mijn zusje hier een psychologische opdonder van krijgt.”

Hans Klok wil niet meer emigreren en droomt van eigen nationaal circus

De circustent zou verrijzen op een parkeerterrein achter de duinen, maar illusionist Hans Klok gaat een stapje verder. De tournee Hans Klok & Friends waarmee de 53-jarige rasartiest deze zomer door Nederland trekt, eindigt op een voor hem wel heel bijzondere locatie: het strand van Kijkduin.

Ilona (45) wil tijdens vakantie het liefst zo snel mogelijk weer naar huis

Genieten van de vakantie? Ilona Schomper (45) wil het liefst zo snel mogelijk terug naar huis. Bij kinderen wordt het geaccepteerd, maar ook volwassenen kunnen flink last hebben van heimwee.

