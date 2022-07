Hond van verdachte valt arrestatieteam aan en wordt getaserd in Den Haag

Bij de politie kwam rond 19.30 uur een melding binnen dat iemand was gebeten door een loslopende hond bij het Zonneoord in Den Haag. Agenten die naar de straat waren gesneld werden bij aankomst aangesproken door een buurtbewoonster die de hond in een tuintje had opgesloten. Ze had met de eigenaar van de hond afgesproken dat hij een riem zou gaan halen.



De eigenaar kwam aan toen de agenten met de bewoonster aan het praten waren. ‘De man maakte een geagiteerde indruk’, volgens de politie. Nadat hij zijn hond had vastgemaakt ging hij terug zijn woning in, maar hij kwam niet veel later weer terug. ‘Hij sloeg daarbij een ruit van het portiek in en reageerde agressief.’