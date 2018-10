Hond voor de klas: 'Je moet een hond vragen of hij een aai wil'

Een hond voor de klas, is dat nou écht nodig?

,,Er gebeuren 150.000 bijtincidenten per jaar, de meeste thuis. Vaak zijn er al signalen waaraan je kunt zien dat een hond ergens niet van gediend is. Toch gaat een kind soms door, soms zelfs met aanmoediging van ouders, omdat de hond zo 'grappig' reageert."



En als een hond dan bijt?

,,Dat gebeurt in het ergste geval. Dan blijven kinderen in die angst zitten en is elke hond in hun ogen er een die bijt. Dan moet je op straat oversteken om een hond te ontlopen. Dat komt voor."



Wat zijn de meest voorkomende fouten?

,,Dat zijn er twee. Of kinderen zijn angstig en gaan gillen, rennen en met de armen zwaaien. De hond denkt dan 'wat een leuk spel' en gaat erin mee. Dan kom je nooit van je angst af. Of kinderen aaien de hond meteen over de kop. Sommige honden willen dat niet. Dat moet je eerst vragen."



Hoe vraag je dat aan een hond?

,,Door hem even aan je hand te laten ruiken. Als hij kwispelt en naar je toe komt, kun je hem over zijn borst of rug aaien. Als hij van je wegdraait, heeft hij er geen behoefte aan."



Wordt de hond niet helemaal gek de eerste les?

,,De eerste les is met een handpop, de hond komt de tweede les mee. Dan wordt ook gezegd dat de kinderen hem alleen mogen aanraken als ze naar voren worden geroepen. Natuurlijk gebeurt het wel dat iemand toch aan de staart zit, maar daar kan deze hond wel tegen. Ze worden daar speciaal op getest."



