Honden achtergelaten in loeihete voertuigen

Dat laat de politie vandaag weten. In Segbroek stond de achtergelaten hond aan de rand van het graf. Op een foto die de politie deelde is een uitgeput beest te zien. ,,We kunnen nu nog niets zeggen over de toestand van deze lieve hond. Na de ontdekking was de situatie zorgwekkend met betrekking tot de gezondheid van de hond. Morgen zoeken we contact met de dierenarts om zo de laatste stand van zaken te melden aan u.''



De politie van bureau Jan Hendrikstraat in de Haagse binnenstad moest vandaag vijf honden uit bloedhete auto's halen. Eén van de honden is met de dierenambulance meegenomen vanwege oververhitting.



Voor het incident in Segbroek is een verdachte aangehouden. Ook voor de oververhitte hond in de binnenstad is één persoon meegenomen naar het bureau.



De politie deelde een tip om een oververhitte hond te koelen: ,,Koel nooit door water over het beestje te gooien. Koel alleen de voetzolen en buik .''