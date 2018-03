Honden in Scheveningen komend weekend in 'levensgevaar' door 5.000 verstopte paaseieren

De partij vraagt het college opheldering over onder andere de rol van de gemeente en of er een vergunning is verleend voor dit evenement. Ook benadrukt Teunissen de gevaren van chocolade voor honden. ,,Chocola is giftig voor een hond. Als niet snel wordt ingegrepen, krijgt het dier, afhankelijk van grootte en soort in meer of mindere mate, hartritmestoornissen en epileptische aanvallen en overlijdt hij." De partij wil dat de zoektocht op Tweede Paasdag wordt afgeblazen.