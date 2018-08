Hondenhater actief? Gebakken spons gevonden in Duindorp

Ook op de facebookpagina van Duindorp Online wordt er alarm geslagen. ,,Er is gebakken spons gevonden op het Wieringsepad, maar ook in de Markensestraat en Amelandsestraat.'' De politie vult aan: ,,Let op dat uw hond dit niet eet. Ziet u iets verdachts bel 112.''



Ruim twee weken geleden werd er gebakken spons aangetroffen in Ockenburgh. Als honden of katten de gebakken spons opeten, zet deze uit in de maag wat vaak fataal afloopt.



