Hondenliefhebbers bieden petitie aan bij Van Zanen: ‘Bescherm onze viervoeters tegen ‘kruipers’’

Schimmel en kou zorgen voor conflict tussen bewoners en huurcorpo­ra­tie: ‘Het is één grote vochtzooi’

Bewoners van de Aaltje Noordewierstraat in Den Haag zijn de slechte woonomstandigheden zat. Al een tijd staan ze recht tegenover woningcorporatie Hof Wonen, die hen volgens de bewoners in de kou laat staan. ‘Je stapt ‘s nachts in een bed dat vochtig is en als je het koud hebt mag je je skipak aantrekken.’