Honderd aangiftes tegen prediker van As-Soennah moskee voor aanmoedigen van vrouwenbesnijdenis

Van wieg tot graf Grada wist honderden, misschien wel duizenden, Haagse burenru­zies in de kiem te smoren

20:01 Bij ruzies in de gevangenis, en ook in Haagse wijken, kwam ze tussenbeide. Ze bemiddelde met kennis en talent. Altijd verzorgd, dankzij het motto van Chanel. Deze week in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Grada Robinson-Buijink (16 april 1956 - 15 november 2019).