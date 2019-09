Honderd hackers doen poging om gemeentelijke systemen te kraken

VIDEOOp het Haagse stadhuis werken honderd hackers zich vandaag in het zweet om de gemeentelijke systemen te kraken. Opvallend: het zijn enkel mannen die meedoen aan de wedstrijd Hâck The Hague.

In de raadzaal, de plek waar normaal gesproken wordt vergaderd en gedebatteerd over de Haagse politiek, zitten vandaag veertig (internationale) studenten achter hun laptops. In opperste concentratie doen ze een paar uur lang hun best om de systemen in het stadhuis te hacken. Met diezelfde klus zijn nog eens zestig professionals bezig middenin het Atrium van het IJspaleis aan het Spui.

De honderd ethische, ‘eerlijke’ hackers doen mee aan Hâck The Hague: een hackathon die voor het derde jaar op rij wordt georganiseerd door de gemeente Den Haag en securitybedrijf Cybersprint. Waar het normaal gesproken strikt verboden is om in bepaalde websites en omgevingen van de gemeente te komen, hebben de hackers vandaag juist een lijst meegekregen van sites die ze móeten kraken. ,,We mogen helemaal losgaan”, vertelt Peter Geissler, één van de deelnemers. ,,Geen alledaags klusje, dat maakt het extra leuk.”

Het doel van de hackathon is om gaten te ontdekken in de beveiliging op het stadhuis, zodat problemen kunnen worden opgelost vóór kwaadwillenden er iets mee doen. ,,We controleren onze eigen digitale veiligheid en die van onze leveranciers permanent”, zegt wethouder Rachid Geurnaoui, in Den Haag onder meer verantwoordelijk voor ICT. ,,De gemeente staat dagelijks bloot aan digitale risico’s. De hackathon is één van de manieren om aan onze onlineveiligheid en de bescherming van gegevens te werken.”



Vorig jaar bleek op Hack The Hague dat er een fout zat in een van de systemen. Guernaoui. ,,We hebben dat systeem toen direct platgegooid om het vervolgens te herstellen.”

Opvallend is dat tussen de honderd deelnemers geen enkele vrouw zit. Jammer, vindt mede-organisator Pieter Jansen van Cybersprint. ,,Vorig jaar deed er wel één vrouw mee... Hieruit blijkt wel dat de IT-sector nog vooral een mannenwereld is. Op dat gebied is er nog wel wat te winnen.”

Met de wedstrijd kunnen de deelnemers geldprijzen winnen in drie categorieën: de meest geavanceerde hack, de hack met de grootste impact en de meest creatieve hack. Het prijzengeld bedraagt in totaal 17.000 euro. Wethouder Guernaoui: ,,Dat is niet veel als je bedenkt dat het hacken van één systeem soms al 25.000 euro kost. Nu worden álle systemen onder de loep genomen.”

Welke hackers er met de geldprijzen vandoor gaan, die oplopen tot 2000 euro, wordt vanavond om 18.00 uur bekendgemaakt.