Honderd hechtingen na hondenbeet en chaos in Haagse binnenstad: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Corporatie wil 87-jarige vrouw uit huis omdat ze er niet zou wonen

Of ze de huur van haar appartement, waar ze al sinds 2004 woont, wil opzeggen. Woningcorporatie Vestia is onverbiddelijk, mevrouw Geerdorf (87) voldeed niet aan haar bewoningsplicht en moet dus vertrekken. Dochter Diana Geerdorf is woest: ,,Hebben ze geen hart?”

Chaos in Haagse binnenstad door coronademonstratie

Trucks en andere voertuigen zorgen zaterdag voor overlast bij het Binnenhof in Den Haag, waar ze protesteren tegen de coronamaatregelen. De betogers wordt op last van burgemeester Van Zanen gevraagd weg te gaan, maar geven daar geen gehoor aan. De situatie is chaotisch. Het openbaar vervoer wordt gehinderd en de politie legt boetes op.

Scheveningen zet in op mensen die geld willen besteden

Weg met de ‘patattoerist’ en strandtenten met armoedige uitstraling. Scheveningen moet chiquer worden, met hoogwaardiger publiek dat er meer geld besteedt. Als het aan de gemeente ligt, ziet Scheveningen er over twintig jaar heel anders uit. Aso’s worden geweerd.

Agent Erwin hield man met opengereten hals in zijn armen

Totaal willekeurig stak Malek F. bijna vier jaar geleden drie mensen neer bij de Haagse Hogeschool. Agent Erwin was er snel bij en trof een man aan in een plas bloed en een tweede slachtoffer waarvan zijn hals van oor tot oor was opengereten. Nu blikt hij terug op deze zwarte bladzijde. ,,Het is niet uit te leggen in wat voor waanzin ik terechtkwam.”

Cocaïne ter waarde van 157 miljoen euro onderschept in koelcontainer vol mango’s

In het Westlandse Poeldijk is donderdagmorgen 2100 kilo cocaïne aangetroffen in een koelcontainer. Volgens het OM wordt de straatwaarde geschat op zo’n 157 miljoen euro. De grote hoeveelheid drugs zat verstopt in grote balen tussen een flinke lading mango’s.

Mohammed moest 50.000 euro aan cryptomunten afstaan

Ze wilden op de ‘Koerdische- en taliban-manier’ de nagels uit zijn tenen trekken en zijn botten breken. Niets was te gek om Mohammad, het broertje van medeverdachte Imran H., 50.000 euro aan cryptomunten afhandig te maken. ,,Mijn broertje heeft eerder al een valse aangifte gedaan.”

Marjolein kreeg tongkanker door HPV

Marjolein (57) had al een jaar pijn aan haar oren en keel, maar kreeg van artsen te horen dat het wel de overgang zou zijn of oververmoeidheid. Totdat ze een ‘soort tennisbal’ onder haar tong voelde. Ze bleek tongkanker te hebben, veroorzaakt door HPV. ,,Ik had nog zes weken te leven.”

Annie (71) woont in piepkleine caravan op het kamp

Annie Schildmeier is 71 jaar en voelt zich door haar astmatische bronchitis vaak benauwd. Toch woont ze in een piepkleine caravan, waar de schimmel op de muren staat. Samen met haar kinderen en kleinkinderen huist ze in een woonwagenkamp in erbarmelijke omstandigheden. ,,Ik wacht al 22 jaar op een woonwagen.’’

Rita Verdonk maakt zich op voor rentree in politiek

Ze verruilt het Binnenhof voor het Het Haagse stadhuis en loopt straks gewoon over de markt zonder kogelwerend vest. Veel veranderingen, maar veel is ook nog hetzelfde aan politica Rita Verdonk (66). Na de verkiezingen wil ze aan de zijde van Richard de Mos het stadhuis als wethouder binnentreden. ,,Je moet keuzes durven maken. Dat is niet altijd een leuke boodschap, maar wel een heldere.”

Truckers enige tijd vastgezet door politie bij ADO-stadion, mogen nu toch Den Haag in

De truckers die zondagochtend enige tijd zijn vastgezet op het parkeerterrein van het ADO Den Haag-stadion, mogen zich toch aansluiten bij de demonstratie later vandaag op het Malieveld. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen van Den Haag besloten. Eerder op de dag had de gemeente hen via een noodbevel nog verboden om richting de binnenstad te gaan.

Honderd hechtingen nodig voor herstel van in hoofd gebeten meisje (8)

Honderd hechtingen waren er nodig om de huid van een meisje te herstellen, nadat zij in Delft was gebeten door een loslopende hond. Het huisdier had een muilkorf moeten dragen, maar dat hadden de baasjes niet gedaan. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf tegen de baasjes en dat de hond een spuitje krijgt.

Als zijn drugslab wordt ontdekt wil man (32) naar Turkije vluchten

Direct na de ontdekking van een drugslab in een Haags bedrijfspand tapt de politie de telefoon van een 32-jarige verdachte af. Dan wordt duidelijk dat de man uit Den Haag van plan is om te vluchten naar Turkije. Een dag later wordt hij aangehouden. Voor de betrokkenheid bij het drugslab eist het OM tegen hem en zijn oudere halfbroer (49) zeven jaar celstraf en een geldboete van 60.000 euro.

