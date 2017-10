Honderd torens rond het Haagse Bos

Wie dacht dat Den Haag zo’n beetje vol is, zal deze week met stijgende verbazing de nieuwste bevolkingsprognoses hebben bekeken. Volgens de huidige voorspellingen kan de stad in 2040 rekenen op liefst 625.000 inwoners. Nu telt Den Haag 525.000 inwoners. De groei wordt vooral veroorzaakt door de zogeheten buitenlandse migratie (expats en statushouders) en in iets mindere mate door de natuurlijke aanwas in de stad. De cijfers betekenen nieuwe hoofdbrekens voor het stadsbestuur, dat toch al zo worstelt met de verwachte bevolkingsgroei. Onlangs liet wethouder Joris Wijsmuller (HSP) daarom al noodgedwongen de maximale bouwhoogte van 140 meter los.



Dat is natuurlijk koren op de molen van met name Rotterdamse architecten. De vermaarde architect Winy Maas van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV liet in opdracht van de gemeente onlangs zijn licht schijnen over de toekomst van Den Haag. Om snel duizenden woningen bij te bouwen, komen er woontorens in de gebieden rond de treinstations, op de Binckhorst en in Escamp. Daarbij is er in principe geen maximum meer aan de bouwhoogte.