Honderd touroperaters speeddaten met Delftse en Haagse organisaties: ‘We willen cruises aanbieden’

Initiatiefnemer NBTC Holland Marketing is vorig jaar met de HollandCity Global Travel Trade Show begonnen. Dat was in Zwolle. Dit jaar kregen twee steden in de Randstad de kans om via touroperators andere landen kennis te laten maken met attracties en hotels. ,,Delft en Den Haag zijn een logische combinatie'', vertelt Marjan den Boer van Delft Marketing. ,,We hebben veel overlappende onderwerpen zoals het koningshuis, een historische binnenstad en natuurlijk Johannes Vermeer die uit Delft komt, maar zijn Meisje met de parel hangt in het Mauritshuis in Den Haag.''