Honderden betogers tegen 5G verzamelen zich in Den Haag: ‘Wij zijn geen proefdieren’

‘5G is gif’, ‘Wij zijn geen proefdieren’ en ‘5G is killing us softly’ is een greep uit de leuzen die op de spandoeken stonden. Gekleed in stralingspakken, imkerkleren en hoedjes van aluminiumfolie liep de groep via het Centraal Station langs het Binnenhof. Op het Lange Voorhout hielden zij halt. De betogers wilden een petitie aanbieden aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), maar zij was verhinderd.