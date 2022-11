Honderden boetes uitgedeeld tijdens grote controle rondom Wijkpark Transvaal

Rondom het Wijkpark in de Haagse wijk Transvaal regende het vrijdagavond boetes. Honderden bewoners kregen een prent voor verschillende overtredingen. Teams van onder andere de politie, gemeente, douane en de Belastingdienst controleerden op misstanden in het verkeer en in kleine ondernemingen.

Zwartrijders in de tram

Zo werden onder andere werden tramcontroleurs ingezet om te kijken of iedereen wel netjes incheckt in de tram. Dat bleek in veel gevallen niet het geval. Maar liefst 123 zwartrijders kregen een boete van 55 euro. Eén persoon is daarnaast aangehouden en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Een ander stond geregistreerd om DNA af te staan in verband met een lopende strafzaak.

Dronken automobilisten

Rondom het drukke Wijkpark werden auto's, scooters en fietsers aan de kant geroepen voor controles. De politie controleerde 280 voertuigen. Er werden diverse bekeuringen uitgedeeld voor overtredingen als defecte verlichting, te gladde banden en het niet dragen van een gordel. Daarnaast werden geparkeerde auto's rondom het grote plein gecontroleerd. 184 mensen kregen een boete voor fout parkeren.

Verder werden twee voertuigen in beslag genomen voor rijden zonder rijbewijs. Vijf personen werden aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. In de kofferbak van een auto trof de politie zwaar vuurwerk aan. Dit is in beslag genomen. Ook werden een ploertendoder (wapenstok) en een honkbalknuppel aangetroffen.

Volledig scherm Kofferbakken werden gecontroleerd © Gemeente Den Haag

Voor tonnen beslag gelegd op auto's

Bij mensen met openstaande boetes werd beslag gelegd op hun auto. Het team van gemeentelijke belastingen legde beslag op zestien voortuigen met een totale waarde van 35000 euro. Zeven personen konden direct de schuld afbetalen. Acht anderen kregen een wielklem op hun auto en bij één persoon werd de auto weggesleept.

De Rijksbelastingdienst nam daarnaast nog eens twaalf auto's in beslag. In totaal waren zij goed voor een openstaande schuld van 388.313 euro, waarvan ruim 16.300 direct kon worden geïnd.

Medewerker slijterij vlucht

Ook ondernemingen werden gisteravond gecontroleerd, voornamelijk kleine winkeltjes en slijterijen. Van de twaalf geïnspecteerde ondernemingen hadden er acht zaken niet op orde. Zo ontbraken de aanduiding leeftijdsgrenzen en een vergunning en was in een aantal gevallen geen leidinggevende aanwezig.

Volledig scherm In een horecazaak werden deze kakkerlakken aangetroffen © Gemeente Den Haag

Een medewerker van één van de slijterijen rende snel de winkel uit toen hij de handhavers naar binnen zag komen. En dat maakt de problemen voor de eigenaar nog eens groter. De onderneming kreeg daardoor namelijk een boete voor het onbeheerd achterlaten van de winkel.

Ook werden er acht horecagelegenheden gecontroleerd. Bij de helft bleken er dingen niet op orde te zijn. In één ervan werden kakkerlakken aangetroffen. Tijdens de controles door de brandweer werd een gevaarlijke elektrische installatie aangetroffen. Een CV zonder rookgasafvoer werd ter plekke gerepareerd.

Overbewoning

De Haagse pandbrigade controleert regelmatig op misstanden bij het verhuren van woningen. Dat deed het gisteravond rondom het Kaapseplein, waar veel seizoenarbeiders wonen. Er is hier sprake van veel huurwoningen met hoge huren in relatie tot de kwaliteit van de woningen. De huurbedragen lopen soms wel op tot 2200 euro voor een woning van honderd vierkante meter.

Er zijn in totaal zeventien woningen gecontroleerd. Op zeven adressen was er sprake van onzelfstandige bewoning. In vier gevallen werd er een bestuurlijke boete opgelegd omdat de eigenaren voor de tweede keer in overtreding zijn. Ook werden er tijdens de controle twee personen aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven.

