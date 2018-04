Honderden herdenken neergeschoten Azad (17): 'Het was een wereldgozer'

De herdenking van het jonge slachtoffer is vanmiddag geleid door de imam van de moskee in de Teniersstraat. Er zijn zó veel mensen bijeengekomen dat de moskee te klein is voor de belangstelling. Daarom wordt de kist naar buiten gebracht waar alle aanwezigen samen bidden. Na de gebeden wordt het lichaam naar Turkije gebracht waar hij wordt begraven.



Mucahid Sarikaya, voorzitter van jongerenvereniging Mesaj, noemt het verlies van de jongen verdrietig. Hij is één van de honderden aanwezigen bij de herdenking voor Azad. ,,Vandaag doen we eerst met z'n allen een middaggebed, en daarna doen we een herdenking, die de imam leidt. Zoals je ziet, had Azad heel veel mensen die van hem hielden. Hij had een grote vriendenkring en een heel grote familie hier in Den Haag.''



Sarikaya leerde Azad kennen vanuit de buurt. ,,Ik denk dat iedereen die hier woont, hem kent. Het is treurig dat het is gebeurd bij Azad, een gozer die heel aardig en lief was. Ik heb hem nog nooit boos gezien.’’