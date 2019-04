Honderden kinderen zaaien voor bijen

Het gaat om kinderen van alle 65 locaties van Kinderopvang 2Samen die hun beste beentje hebben voorgezet. Op foto zijn de peuters van de 2Span in het centrum van Den Haag bezig met zaadjes zaaien.



Deze zaai-actie is in het leven geroepen omdat de Nederlandse wilde bijen in gevaar zijn. Dat is zorgwekkend, omdat ze een cruciale rol spelen in het ecosysteem en belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.



