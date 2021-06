Honderden klimaatstakers lopen protestmars door Den Haag

Youth For Climate demon­streert met 1500 bordjes op het Malieveld

7 december De Nederlandse afdeling van jongerenbeweging Youth For Climate heeft vandaag met 1500 bordjes een demonstratie gehouden op het Malieveld in Den Haag. ,,We willen dat jongeren meer betrokken worden in het gesprek over klimaat omdat het onze toekomst betreft”, zegt voorzitter Dione Zijp.