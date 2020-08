Honderden mensen komen naar demonstratie Viruswaarheid op het Malieveld

VideoDe actiegroep Viruswaarheid is vanochtend bij het Kurhausplein in Scheveningen een demonstratie begonnen. Ongeveer 30 tot 40 demonstranten liepen in een mars richting het Malieveld onder begeleiding van de politie. Daar zijn ze inmiddels aangekomen.