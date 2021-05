Honderden mensen nemen afscheid van rugbyster Renée (23): ‘Verlies valt ons ontzettend zwaar’

Wanneer Gita overleed blijft een raadsel, ex-vriend verdacht van wurgen 35-jarige Haagse

25 mei Wanneer Gita Reyers (35) precies is overleden, is ook in het laatste sectieverslag nog niet opgehelderd. Dat bleek dinsdagmorgen in de rechtbank waar haar ex-vriend Boris B. terecht staat. Hij wordt ervan verdacht haar afgelopen herfst te hebben gewurgd en nog weken naast haar levenloze lichaam in haar woning in de Haagse wijk Leyenburg te hebben gewoond.