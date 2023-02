Honderden nieuwe woningen op groot landgoed: ‘En het is niet alleen voor de happy few’

Deel onderne­mers verlaat nieuwe luxe Mall na flinke huurverho­ging: ‘Het is take it or leave it’

De luxe Mall of the Netherlands in Leidschendam heeft de huurprijs van haar winkels onlangs flink verhoogd. Meerdere ondernemers vertrekken daarom uit het grootste winkelcentrum van Nederland. Vooral kleine ondernemers zeggen dat de huur steeds lastiger is op te brengen. ,,Het ergste is dat er geen ruimte is om te onderhandelen.’’

3 februari