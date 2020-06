Honderden ouderen genieten elke vrijdagmiddag van Bingo TV met de ras-Haagse Marion Duijndam

Binnen de Boodschappen Bezorgingsdienst in Den Haag is Marion Duijndam al 22 jaar een bekende verschijning. ,,Toen ik in de steun zat, hebben ze mij hier naar toe gestuurd”, zegt de geboren Schilderswijkse onomwonden. ,,Jarenlang heb ik op de bus gezeten om ouderen te begeleiden bij uitstapjes, daarna ben ik coördinator activiteitenbegeleiding geworden. Dan deed ik al de bingo, maar niet voor de camera. Het is spannend, maar je moet gewoon jezelf blijven. En in de camera blijven kijken, want dat is het belangrijkste.”