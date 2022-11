Honderden Surfin’ Santas duiken dit jaar koude zee weer in

Twee jaar lang was er geen kerstman in zee te bekennen, maar dit jaar zijn de Surfin’ Santas weer terug. Op 10 december gaan de kerstmannen vanaf Hart Beach Quiksilver surfschool in Scheveningen de zee weer in voor de vierde editie van Surfin’ Santas. ‘Surfen in boardshorts is in Nederland iets te koud tijdens kerst, maar een échte surfende kerstman rockt in de Nederlandse surfscene altijd; extreem stoked en op puur doorzettingsvermogen’, zegt Hart Beach.



Surfers die mee willen doen kunnen zich inschrijven via de website.