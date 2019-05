Honderden teckels treffen elkaar voor fuif in Zoetermeer

Een teckelontdekhoek, teckelmassage, tuinieren met je teckel, een teckelbar en een teckelwandeling. Voor de deelnemers aan de alweer 6de Nederlandse Dag van de Teckel is er vandaag genoeg te beleven in de Dorpsstraat. En aan deelnemers geen gebrek. ,,We hebben dit jaar deelnemers uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, en Engeland'', vertelt Patricia Tjepkema van 't Dierenparadijs enthousiast. ,,In totaal hadden we ruim 500 inschrijvingen, samen goed voor 672 teckels. Dit Zoetermeerse evenement is echt enorm gegroeid.''