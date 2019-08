Honderden unieke pasfoto’s militairen van Prinses Irene Brigade ontdekt

Identiteit onbekend

De identiteit van een groot aantal mensen dat op de foto’s staat, is nog onbekend. Het onderzoekscentrum roept daarom mensen op zich te melden als zij aanvullende persoonsinformatie hebben.



De 1200 militairen van de Prinses Irene Brigade landden in augustus 1944 op het strand bij Arromanches. Via Frankrijk en België arriveerde de brigade in Nederland, waar die onder meer betrokken was bij de gevechten in Zeeland en de bevrijding van Tilburg en Den Haag.



