Honderden vliegers vullen de lucht boven het strand

Nieuwe attractie in Madurodam: ontsnappen aan de klauwen van de Waterwolf

17:36 In de nieuwe familieattractie in Madurodam, die dit weekend open ging, moeten bezoekers ontsnappen aan de klauwen van de Waterwolf. De attractie neemt je mee in het verhaal over Nederlands meest indrukwekkende overwinning in de strijd tegen het water: de drooglegging van het immense Haarlemmermeer.