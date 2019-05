Hondje Borstel overlijdt na aanrijding op strand: ‘Snelheid moet beter gehandhaafd worden’

,,Voor mij stortte de wereld in”, zegt Barkanowitz. Hij verloor zijn hond Borstel een paar weken geleden tijdens een ochtendwandeling op het strand in Scheveningen. Het beestje werd gegrepen door een shovel en overleefde de klap niet. ,,In een seconde was het gebeurd’’, vertelt Barkanowitz.

Ongelukkig

Volgens Leo van der Vegt, exploitant van strandtent De Fuut bij Duindorp, valt het hard rijden over het strand echter wel mee. De dood van Borstel noemt hij triest. ,,Vreselijk. Maar het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, zegt hij. Het beestje rende rond, en de shovel kwam tevoorschijn vanachter een talud. ,,De twee hebben elkaar niet gezien. Het is een uitzondering. Er wordt over het algemeen normaal gereden. Ik zou het jammer vinden als nu het beeld ontstaat dat we kamikaze-rijders zijn.’’