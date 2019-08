Hondje Cloé zou een geweldige vriendin zijn voor een senior

BLOKJE RONDGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor de rubriek Blokje Rond wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week gingen we op stap met Cloé.

Cloé (8) is het resultaat van een affaire tussen een teckel en een beagle. Aan de beagle dankt ze haar vrolijke koppie, en de teckel is verantwoordelijk voor haar rug van 60 cm. Van wie ze haar opgeruimde en enthousiaste karakter kreeg is onbekend. Cloé heeft de looks noch de leeftijd om populair te zijn. Mensen staan nou eenmaal niet te dringen voor een oudere hond op korte pootjes. Maar stichting Lamoja (Laatste Mooie Jaren) heeft er desondanks vertrouwen in. Want net als dat niet alle honden mooi en jong zijn, zijn ook niet alle baasjes knap, sterk en rond de dertig. Cloé zou een geweldige vriendin zijn voor een senior, weet de stichting die haar nog een paar mooie laatste jaren gunt.

Wandelen

Die senior mag z'n knieën wel voelen, maar kan niet achter een rollator schuifelen. Cloé wil namelijk graag wandelen. Sommige dametjes van haar leeftijd hebben genoeg aan drie keer per dag een sanitair ommetje. Maar Cloé niet. Die wil de boer op. Als we na ons, wat korte, blokje rond weer thuis bij haar pleegmoeder komen, is ze dus enorm teleurgesteld. ,,Wat maak je me nou?'' lijkt ze te zeggen als we weer voor de tuinpoort staan. Zonder chagrijnig te worden weet ze de boodschap dat de journaliste te kort loopt evengoed duidelijk over te brengen. Ze gaat demonstratief in de buurt van het tuinhek zitten en stuurt ons veelbetekenende blikken.

Mensenhuis

,,Wat een communicatief dier is dit'', zeg ik. ,,Klopt. Ze weet altijd precies wat ik van haar wil, maar ze kan het mij ook vertellen'', zegt haar pleegmoeder die voor Lamoja vaker oudere honden opvangt. Cloé is makkelijk. Een opgevoed dier dat niets kapot maakt en zich thuis voelt in een mensenhuis. Er is maar één ding dat de oerwolvin, die in ieder teefje zit, in haar kan wakker maken. En dat is waterwild. Eenden en meerkoeten kietelen haar jachtinstinct. Blaffend wil ze er achteraan. ,,Ik vind dat niet erg. Bij een sloot blijft ze aangelijnd. Maar in het bos, of op het strand, hoeft dat niet'', zegt de pleegmoeder.

Cloé houdt van menselijke aandacht. In de roedel van haar pleegmoeder is ze goed op haar plek, maar als hond-alleen bij een vriendelijke senior zal ze zeker goed gedijen. Meer info over Cloé: 0613131879