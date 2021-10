Hondje Nellie na twee weken teruggevonden: ‘Op het moment dat ik haar de in auto had, kwamen de emoties’

Steeds meer meiden stappen op de motor: ‘Beeldvor­ming is vaak stereotiep’

25 oktober Het begon als een grapje, maar inmiddels is Motormeiden de grootste motor-community in Nederland voor vrouwen. Het platform steunt dames die op een motorfiets willen stappen. ,,We laten zien hoe leuk motorrijden is en we ijveren voor een niet-stereotiepe beeldvorming”, vertelt oprichter Tessa Deurloo (35) uit Monster.