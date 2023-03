Hondje Noa gaat op bezoek bij speciale mensen: 'het is ontroerend om te zien’

indebuurt.nlDe 54-jarige Wilma begint helemaal te stralen wanneer ze hondje Noa binnen ziet komen. Op schoot vindt ze nog even spannend, maar uiteindelijk wordt de teckel verwend met een goede knuffel beurt. Voor Wilma en de andere bewoners van De Olieberg op Scheveningen is het een bijzondere dag want ZorgDier is op bezoek.

Maike de Bont werkt al 15 jaar met honden en katten. Ze gaat op bezoek bij kinderen, ouderen en werkt als vrijwilliger bij stichting ZorgDier. Die stichting zorgt dat mensen met een verstandelijke beperking regelmatig bezoek krijgen van een huisdier, om mee te knuffelen en te wandelen. Wij gaan mee op zo’n leuk bezoekje.

Noa

Op dinsdagmiddag komt Maike met hondje Noa op bezoek bij Middin locatie De Olieberg op Scheveningen. Een vijftal bewoners zit in de gemeenschappelijk woonkamer geduldig te wachten terwijl hondje Noa piept van enthousiasme. “Noa is perfect voor dit werk. Ze voelt goed aan of ze druk kan doen of rustig moet gaan zitten.” Zo vindt Wilma het in het begin wel spannend om het hondje te aaien, maar nadat ze ziet dat Noa gewoon rustig stil zit, durft ze haar zelfs op schoot te nemen.

Volledig scherm Wilma en Noa. Foto indebuurt

“Ik woon hier vanaf 2006”, vertelt Wilma. “Ik had vroeger een konijn wat al erg leuk was. Maar ik vind het nu ook heel leuk om Noa te knuffelen. Als het mooi weer is wil ik haar ook wel een keer uitlaten.” Naast dat het fijn is om even met een beestje te knuffelen, motiveren de huisdieren de bewoners om naar buiten te gaan. “Mensen met een beperking hebben snel last van overgewicht, het is dus belangrijk dat ze genoeg bewegen. Zo’n beestje is dan een goede motivatie”, legt Maike uit.

Scheveningen

Daarbij is het een fijne doorbreking van de dagelijkse sleur. Op Scheveningen wonen vijfentwintig mensen van 20 tot 70 jaar. Twee keer per week komt er dagbesteding langs en twee keer per week gaan ze zelf naar een locatie. Het is de bedoeling dat de vrijwilliger van ZorgDier dan ook nog eens om de week langs komt.

“Voor corona zijn we begonnen op drie locaties in Den Haag, en dat is zo’n groot succes dat we het nu willen uitbreiden. Daarvoor zoeken we nog wel naar minimaal twaalf vrijwilligers met een huisdier”, aldus Maike.

Volledig scherm Connie, Maike en Noa. Foto indebuurt

De 62-jarige Connie is gek op honden. Zij wordt opgehaald door haar zus, maar niet voordat ze Noa even kan aaien. “Mijn vader had een herdershond en mijn nichtje heeft twee chihuahua’s die vaak langskomen”. Het liefst zou ze zelf een hond hebben, maar de zorg en verantwoordelijk voor zo’n beestje is net iets te veel van het goede en daarom is het zo leuk dat Noa langs kan komen.

Niet alleen de bewoners zijn blij met de komst van het beestje, ook de medewerkster Jamila Kajouane Obbens geniet ervan. Ze werkt al twintig jaar met mensen met een beperking en sinds twee jaar hier op Scheveningen. “Hier houden veel cliënten van huisdieren, op de kamers hebben zij foto’s van honden en katten hangen en Jaap heeft zelfs een tattoo van zijn vorige hond. Ik vind het heel mooi om te zien hoe de bewoners reageren. Ze zijn zo blij en sommigen zelfs ontroerd.”

Zorgdier

Mensen die bijvoorbeeld door ziekte of verhuizing naar een zorginstelling geen huisdier meer kunnen hebben, missen hun dieren vaak nog elke dag. Om dat verdriet een beetje weg te nemen of de eenzaamheid van mensen te verminderen is stichting ZorgDier opgericht. Vrijwilligers met een hond of kat brengen regelmatig bezoek aan mensen met een verstandelijke beperking. Nu wil de stichting zich uitbreiden tot vijf locaties van Middin. Wil jij helpen? Tot en met 18 maart kun je je inschrijven. Kijk voor informatie op de website van Zorgdier.

