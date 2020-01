Hongerstakers die door Krikke werden teruggefloten mogen van Remkes gewoon hun gang gaan

Ondubbelzinnig

Burgemeester Remkes gaat een stap verder en fluit Krikke ook inhoudelijk terug. ‘Het is nooit de bedoeling geweest om beperkingen aan de demonstratie op te leggen’, stelt hij. De demonstranten reageren via Jelle Klaas van PILP blij. ,,We hebben geen concrete plannen maar de situatie in Marokko is nog steeds niet oké. Het is fijn dat we nu weten dat we toch in actie kunnen komen, dus dat zullen we ook doen.”