Jan Vermolen en Richard de Mos zijn bevriend sinds laatstgenoemde twee jaar geleden oliebollen kwam uitdelen voor het goede doel. Het bakken zelf bleek een drama. ‘Laat mij maar uitdelen, daar ben ik goed in’, grapte Richard. Hart voor Den Haag/Groep de Mos, zoals de partij zich nu volmondig noemt, komt graag op voor de belangen van de kleine ondernemer.



Het is dan ook niet vreemd dat deze partij voorstander is van het plan van Jan om tijdens de jarenlange verbouwing van het Binnenhof een tachtig meter hoge toren naast de bouwput te zetten. Zodat de burger kan zien hoe de bouw vordert. Huh? Lekker belangrijk. Uiteraard is het veel interessanter om het hoofd hoog te houden en 360 graden om je heen te kijken. Sowieso veel beter: het hoofd laten hangen zorgt altijd meteen voor verlies aan energie, het hoofd heffen geeft juist energie.



Met opgeheven hoofd vertelt de goedlachse Jan Vermolen hoe de attractie eruit ziet. Een hoge constructie met daaraan een gesloten capsule voor zestig mensen. ‘Een ronde ufo’, verduidelijkt Jan. Alsof iemand ooit een vierkante ufo heeft gezien. De cilinder heeft nog een bijkomend voordeel volgens de enthousiaste Hagenees: ‘Je wordt langzaam draaiend naar het hoogtepunt gebracht’. Dat klinkt al meteen opwindend voor veel vrouwen - en sommige mannen.



Maar waar laat je zo’n ding? Volgens Jan kan dat makkelijk op de Hofplaats, pal voor de Tweede Kamer. En de wekelijkse biologische markt dan? Dat zijn ook allemaal kleine ondernemers. Veel beter is het om de toren neer te zetten op het eiland in de Hofvijver. Dichterbij de macht kun je niet komen en je beperkt meteen het veiligheidsrisico. Bijkomend voordeel: het torentje van Rutte verbleekt tot Madurodam-proporties. De toren van Jan is een prima initiatief, wat mij betreft. Iedere poging om op te stijgen uit het alledaagse juich ik van harte toe.



