Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen vertrekt

Bart Nieuwenhuizen werd nog maar drie jaar geleden hoofdofficier van het arrondissementsparket Den Haag. Daarvoor was hij de baas van het parket in Den Bosch. Naar die stad keert hij met ingang van april 2019 weer terug. Hij wordt gezien als een van de meest ervaren misdaadbestrijders van het land.

Ook een andere hoofdofficier, Jet Hoogendijk van Midden-Nederland, heeft haar vertrek aangekondigd. Dat betekent dat in een half jaar tijd vijf belangrijk aanklagers het OM verlaten. Volgens dagblad NRC een ‘symptoom van het verziekte werkklimaat’. Zo zou er grote onvrede bestaan over het functioneren van de eigen organisatie. Collega’s zouden elkaar niet durven aanspreken omdat ze bang zijn voor hun eigen positie. Als een van de weinigen zou Nieuwenhuizen zich intern kritisch durven op te stellen.

Een woordvoerder van het OM weerspreekt dat het vertrek van de hoofdofficier iets te maken zou hebben met het werkklimaat. Hij zou een poos geleden al hebben gezegd plaats te willen maken voor een jongere generatie. ,,Hij is zestig jaar en wilde dit nog heel graag doen.’’ In het persbericht dat is verstuurd, zegt Nieuwenhuizen zelf: ,,Deze stap is een gezonde vernieuwing voor mij en voor het mooie OM.’’