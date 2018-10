Hoofdpijn van 2300 oude populieren

Fijn is anders. Ben je in Den Haag net wethouder groenbeheer geworden, blijkt het halve populierenbestand in de stad rijp voor de hakbijl. Ruim 2200 bomen zijn er slecht aan toe.



Grootschalige kap lijkt (goeddeels) onontkoombaar. En daar is Richard de Mos niet blij mee. In een stad waar groenliefhebbers waken over elke bedreigde boom, ben je zo Koning Kettingzaag. Vraag maar aan de vorige wethouder groenbeheer.



En dus maakt De Mos meters om uit te leggen dat niet ingrijpen geen optie is. Het populierenrapport is nauwelijks uit, of hij heeft al vier bewonersavonden achter de rug op locaties die op z'n minst een gedeeltelijke kaalslag kunnen verwachten. Met succes: omwonenden van de Bovendijk, de Volendamlaan, de Van Boetzelaerlaan/Statenlaan en de Conradkade hebben best begrip voor het verhaal van de gemeente. ,,Ze zijn in meerderheid vóór het vervangen van de populieren'', zegt de wethouder opgelucht.