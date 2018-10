'Hoofdpijn-villa' Plein 1813 zit Israël behoorlijk dwars

De discussie over de plannen voor een nieuwe ambassade van Israël aan Plein 1813 speelt al maanden. Omwonenden vinden dat Israël te veel speelruimte krijgt voor de verbouwing van het rijksmonument dat het land kocht. En de gemeenteraad valt over de deal tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Israël, omdat Den Haag volgens de raad te laat is geïnformeerd.



,,Het is een interne aangelegenheid waarin ik me niet ga mengen'', zegt Aviv Shir-On. Hij noemt de negatieve publieke opinie teleurstellend. ,,Er wordt bewust een fout beeld geschetst, dat we sjoemelen met de regels. Het is een organized campaign. Maar we hebben niets verkeerd gedaan. We volgen juist met respect alle wetten en regels.''