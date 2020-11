Hoofdpijn voor Kennedy en kopje thee voor Clinton: Deze Amerikaanse presidenten kwamen naar Den Haag

Eeuwig Den Haag Waar zijn alle oorlogsmo­nu­men­ten in Den Haag? Gemeentear­chief vraagt uw hulp voor collectie

20 oktober In Den Haag en omgeving staan meer oorlogsmonumenten dan tot dusver bekend was. Het Haags Gemeentearchief heeft 139 foto’s met informatie verzameld. Maar er moeten nog veel onbekende gedenktekens zijn. Help de onderzoekers met uw tips.